Как казахстанцам добиться выплаты денег от виновника ДТП, не имеющего страховки

Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств (ОГПО ВТС) было внедрено для защиты казахстанцев от рисков, связанных с дорожно-транспортными происшествиями (ДТП). Если один из участников ДТП допустил аварию, его обязательный полис гарантирует компенсацию пострадавшей стороне. Виновник избежит внезапных и крупных денежных потерь, потратив небольшую сумму на оформление страховки.
Согласно статье 24 закона об ОГПО, сумма выплат в случае повреждения имущества может составить до 600 месячных расчетных показателей (МРП) (2 595 000 тенге в 2026 году), включая имущественный ущерб для каждого потерпевшего. Однако общий размер страховых выплат за имущество всех пострадавших не может превышать 2 000 МРП (8 650 000 тенге).
Предлагается увеличить сумму выплат, но тогда подорожает и полис. Если при ДТП пострадало здоровье участников, выплата по ОГПО составит: в случае гибели — 2 000 МРП (8 650 000 тенге); при инвалидности — от 500 до 1 600 МРП (от 2 162 500 до 6 920 000 тенге), а если инвалидность получил ребенок — 1 000 МРП (4 325 000 тенге); увечье или травма без инвалидности возмещаются фактическими расходами на лечение, но не более 300 МРП (1 297 500 тенге).
Если виновник ДТП не имеет полиса ОГПО, указанных выплат не будет. В этом случае возмещения ущерба придется добиваться через суд. Также обращаться в суд придется, если сумма выплат по страховке не покрывает весь ущерб.
Для взыскания денег с виновника аварии без страховки или при неполном покрытии ущерба казахстанцам нужно собрать доказательства понесенных расходов и подать иск в суд. Для этого потребуются: копия протокола об административном правонарушении, копия постановления по делу, документы, подтверждающие права на поврежденное имущество, заключение независимой оценочной компании, документы, подтверждающие оплату услуг оценщика, и документы, подтверждающие иные расходы.
Все указанные документы необходимо приложить к иску с требованием компенсации. При отсутствии у виновника аварии полиса ОГПО казахстанцы могут рассчитывать только на обращение в суд. Однако этот процесс часто затягивается, что приводит к простоям автомобиля и дополнительным расходам. Даже в случае решения суда о выплате, должник может не иметь средств на возмещение или избегать исполнения обязательства.