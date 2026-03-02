Как казахстанцам добиться выплаты денег от виновника ДТП, не имеющего страховки

Все указанные документы необходимо приложить к иску с требованием компенсации. При отсутствии у виновника аварии полиса ОГПО казахстанцы могут рассчитывать только на обращение в суд. Однако этот процесс часто затягивается, что приводит к простоям автомобиля и дополнительным расходам. Даже в случае решения суда о выплате, должник может не иметь средств на возмещение или избегать исполнения обязательства.