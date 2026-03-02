Ричмонд
Как казахстанцам добиться выплаты денег от виновника ДТП, не имеющего страховки

Обязательное страхование защищает интересы пострадавшей стороны по вине застрахованного. Но если ее нет, выплата компенсации может значительно осложниться. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств (ОГПО ВТС) было внедрено для защиты казахстанцев от рисков, связанных с дорожно-транспортными происшествиями (ДТП). Если один из участников ДТП допустил аварию, его обязательный полис гарантирует компенсацию пострадавшей стороне. Виновник избежит внезапных и крупных денежных потерь, потратив небольшую сумму на оформление страховки.

Согласно статье 24 закона об ОГПО, сумма выплат в случае повреждения имущества может составить до 600 месячных расчетных показателей (МРП) (2 595 000 тенге в 2026 году), включая имущественный ущерб для каждого потерпевшего. Однако общий размер страховых выплат за имущество всех пострадавших не может превышать 2 000 МРП (8 650 000 тенге).

Предлагается увеличить сумму выплат, но тогда подорожает и полис. Если при ДТП пострадало здоровье участников, выплата по ОГПО составит: в случае гибели — 2 000 МРП (8 650 000 тенге); при инвалидности — от 500 до 1 600 МРП (от 2 162 500 до 6 920 000 тенге), а если инвалидность получил ребенок — 1 000 МРП (4 325 000 тенге); увечье или травма без инвалидности возмещаются фактическими расходами на лечение, но не более 300 МРП (1 297 500 тенге).

Если виновник ДТП не имеет полиса ОГПО, указанных выплат не будет. В этом случае возмещения ущерба придется добиваться через суд. Также обращаться в суд придется, если сумма выплат по страховке не покрывает весь ущерб.

Для взыскания денег с виновника аварии без страховки или при неполном покрытии ущерба казахстанцам нужно собрать доказательства понесенных расходов и подать иск в суд. Для этого потребуются: копия протокола об административном правонарушении, копия постановления по делу, документы, подтверждающие права на поврежденное имущество, заключение независимой оценочной компании, документы, подтверждающие оплату услуг оценщика, и документы, подтверждающие иные расходы.

Все указанные документы необходимо приложить к иску с требованием компенсации. При отсутствии у виновника аварии полиса ОГПО казахстанцы могут рассчитывать только на обращение в суд. Однако этот процесс часто затягивается, что приводит к простоям автомобиля и дополнительным расходам. Даже в случае решения суда о выплате, должник может не иметь средств на возмещение или избегать исполнения обязательства.