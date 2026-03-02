Ричмонд
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с опросами в Telegram

Аферисты придумали новую схему обмана: они предлагают россиянам проголосовать в мессенджере за благоустройство территории у дома, а затем убеждают перевести деньги на «единый казначейский счет». Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Человеку приходит сообщение от неизвестного с предложением проголосовать в чате жильцов. После перехода по ссылке жертву просят назвать присланный код. Затем мошенники действуют по отработанной схеме — сообщают о взломе «Госуслуг» и убеждают перевести накопления на якобы безопасный счет, чтобы их сохранить.

В ведомстве советуют не называть коды неизвестным и не выполнять их инструкции, передает ТАСС.

Злоумышленники придумали новую схему обмана: они добавляют россиян в чаты медучреждений в мессенджерах и под предлогом подтверждения прикрепления к поликлинике похищают личные данные.

Ранее мошенники начали похищать аккаунты россиян на портале «Госуслуги», выдавая себя за представителей властей. Злоумышленники используют тему изменений в жилищном законодательстве, которые обязывают управляющие компании взаимодействовать с жителями через цифровые сервисы.