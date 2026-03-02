В МВД предупредили о новой схеме мошенников с опросами в Telegram

Человеку приходит сообщение от неизвестного с предложением проголосовать в чате жильцов. После перехода по ссылке жертву просят назвать присланный код. Затем мошенники действуют по отработанной схеме — сообщают о взломе «Госуслуг» и убеждают перевести накопления на якобы безопасный счет, чтобы их сохранить.