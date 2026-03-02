Ричмонд
В Омске два автобусных маршрута изменили схему движения из-за аварии

Причина — авария на коммунальных сетях; движение сократили до виадука на улице 10 лет Октября.

Источник: Om1 Омск

В Омске временно изменили схемы движения двух автобусных маршрутов из-за аварии на коммунальных сетях в посёлке Биофабрика. О корректировках сообщили в телеграм-канале городского департамента транспорта.

Речь идёт об автобусах № 59 (посёлок Биофабрика — Омский нефтеперерабатывающий завод) и № 78 (Пожарная часть — микрорайон Рябиновка). На время устранения повреждений оба маршрута будут следовать только до виадука на улице 10 лет Октября — дальше в сторону Биофабрики автобусы не идут.

В администрации уточнили, что ограничение носит временный характер. О возвращении маршрутов к обычной схеме движения в мэрии пообещали сообщить дополнительно.