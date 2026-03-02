В Омске два автобусных маршрута изменили схему движения из-за аварии

Речь идёт об автобусах № 59 (посёлок Биофабрика — Омский нефтеперерабатывающий завод) и № 78 (Пожарная часть — микрорайон Рябиновка). На время устранения повреждений оба маршрута будут следовать только до виадука на улице 10 лет Октября — дальше в сторону Биофабрики автобусы не идут.