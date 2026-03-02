Жители Новосибирска увидят «кровавую луну» 3 марта

3 марта 2026 года подарит любителям астрономии возможность наблюдать полное лунное затмение. В момент максимального погружения в земную тень Луна приобретет характерный красноватый оттенок, из-за которого явление получило народное название «кровавая».
Как рассказали в Московском планетарии, спутник нашей планеты почти на полтора часа погрузится в земную тень. Однако увидеть затмение смогут далеко не все россияне.
Наибольшая удача в этом отношении улыбнется жителям Дальнего Востока и Забайкалья — там можно будет наблюдать все теневые фазы. В Восточной Сибири, включая отдельные районы Иркутской области и Красноярского края, затмение начнется еще до восхода Луны. Для наблюдателей в Центральной Сибири спутник появится над горизонтом уже в момент полного затмения.
Что касается Западной Сибири, где расположена Новосибирская область, то здесь условия будут не самыми благоприятными, но шанс увидеть астрономическое явление все же есть. Жители региона смогут наблюдать только завершающую стадию затмения. А вот европейской части России, Поволжью и южным территориям страны не повезло больше всего — затмение там не будет видно вовсе.
По данным планетария, лунное затмение 3 марта начнётся в 11:45 по московскому времени, полутеневая фаза будет длиться до 12:51. К 14:05 Луна полностью войдёт в тень Земли. Полная фаза продлится до 15:04, после чего спутник постепенно начнет выходить из тени. Завершится астрономическое событие в 17:24, когда Луна окончательно покинет земную полутень.