Жители Новосибирска увидят «кровавую луну» 3 марта

Что касается Западной Сибири, где расположена Новосибирская область, то здесь условия будут не самыми благоприятными, но шанс увидеть астрономическое явление все же есть. Жители региона смогут наблюдать только завершающую стадию затмения. А вот европейской части России, Поволжью и южным территориям страны не повезло больше всего — затмение там не будет видно вовсе.