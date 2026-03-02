На заправках Иркутска стоимость бензина повысилась на 30 копеек

С началом новой недели и наступлением весны в Иркутск пришли не самые радостные сюрпризы для автовладельцев. На АЗС вновь подняли цены на бензин. Стоимость популярных марок увеличилась на 30 копеек за литр. Об этом сообщает Байкал24.
Так, стоимость литра АИ-92 варьируется от 62,80 до 63,15 рубля. Заправить 95-й бензин теперь можно, отдав в среднем 66,35 рубля. АИ-98 опускают в пределах от 89,65 рубля.
Цена на дизельное топливо осталась неизменной и составляет 81,80 рубля за литр. А для автомобилистов, в чьих машинах бак на 50 литров, заправка АИ-95-м теперь обойдётся на 15 рублей дороже по сравнению с прошлой неделей.
