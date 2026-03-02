На заправках Иркутска стоимость бензина повысилась на 30 копеек

С началом новой недели и наступлением весны в Иркутск пришли не самые радостные сюрпризы для автовладельцев. На АЗС вновь подняли цены на бензин. Стоимость популярных марок увеличилась на 30 копеек за литр. Об этом сообщает Байкал24.