Израиль заявил об ударах по командирам «Хезболлах» в Ливане

Армия Израиля сообщила, что ударила по одному из главных лидеров «Хезболлах» на юге Ливана.

Источник: Комсомольская правда

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла несколько ударов по командирам шиитского движения «Хезболлах» в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что удар пришелся на один из районов Бейрута, где находились высокопоставленные командиры движения. Также в пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что армия Израиля ударила по «одному из главных террористов» «Хезболлах» на юге Ливана.

Ранее сообщалось, что израильские ВВС провели очередную волну атак на объекты, расположенные в центре иранской столицы — Тегеране.

Напомним, что утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и убили высшего руководителя страны — Али Хаменеи.

По данным телеканала Al Hadath, КСИР объявил о начале «самой мощной» атаки против Израиля и военных объектов США в регионе.

