Израиль заявил об ударах по командирам «Хезболлах» в Ливане

Отмечается, что удар пришелся на один из районов Бейрута, где находились высокопоставленные командиры движения. Также в пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что армия Израиля ударила по «одному из главных террористов» «Хезболлах» на юге Ливана.
Ранее сообщалось, что израильские ВВС провели очередную волну атак на объекты, расположенные в центре иранской столицы — Тегеране.
Напомним, что утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и убили высшего руководителя страны — Али Хаменеи.
По данным телеканала Al Hadath, КСИР объявил о начале «самой мощной» атаки против Израиля и военных объектов США в регионе.
