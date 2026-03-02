В Новосибирске вынесли приговор дропперу

«Судом установлено, что в июле 2025 года подсудимая, используя мессенджер в мобильном телефоне, согласилась на предложение неустановленного лица на предоставление своей банковской карты для последующего беспрепятственного осуществления неустановленными третьими лицами неправомерных переводов денежных средств», — говорится в сообщении прокуратуры.