В Новосибирске вынесли приговор дропперу

Сибирячка предоставила свою банковскую карту злоумышленникам, которые использовали её для похищения денег.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске 21-летняя девушка получила приговор за участие в финансовой схеме с похищенными деньгами. Мировой судья Первомайского судебного района признал её виновной в незаконных переводах денежных средств.

«Судом установлено, что в июле 2025 года подсудимая, используя мессенджер в мобильном телефоне, согласилась на предложение неустановленного лица на предоставление своей банковской карты для последующего беспрепятственного осуществления неустановленными третьими лицами неправомерных переводов денежных средств», — говорится в сообщении прокуратуры.

Суд назначил сибирячке наказание в виде 140 часов обязательных работ.