Медведи в хабаровском зоосаде проснулись в первый день весны

1 марта в первый день весны в зоосаде им. В. П. Сысоева случился настоящий «медвежий» бум. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», сразу три медведя, в том числе и Буржуй, отошли от зимней спячки.
Из берлоги на свежий воздух вышли гималайская медведица Фрося и старожил зоосада бурый медведь Балу. Проснулся и Буржуй, для которого эта зимняя спячка стала первой в жизни.
После долгих месяцев спячки могучие хозяева тайги потягиваются, осматриваются и с любопытством вдыхают свежий весенний воздух. Их глаза, еще сонные и затуманенные, постепенно наполняются живым интересом к миру, который за время их сна успел преобразиться.
Пока за животными наблюдают специалисты. Им предстоит оценить их состояние после спячки, после чего косолапых поставят на довольствие. Примерно неделя или чуть больше уйдет на то, чтобы медведи окончательно пришли в себя.
Особое внимание уделяют Буржую. В зоосаде рассказали о том, что он выглядит довольно упитанным и совсем немного потерял в весе, поскольку залег в спячку позже остальных.