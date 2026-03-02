Удары Ирана вынудили авианосец США «Авраам Линкольн» сменить расположение: куда направилось судно

Американский авианосец «Авраам Линкольн» сменил положение вскоре после ракетного удара, нанесенного Ираном. Об этом сообщает телеканал SNN, ссылаясь на Корпус стражей исламской революции (КСИР).
«Авианосец Abraham Lincoln был атакован четырьмя крылатыми ракетами. После атаки этот американский корабль покинул место своего развертывания и скрылся в юго-восточном направлении Индийского океана», — говорится в сообщении.
В конце января Центральное командование ВС США заявило, что авианосец вошел в акваторию Индийского океана для поддержания стабильности на Ближнем Востоке в условиях обострения иранского кризиса.
Тогда подчеркивалось, что прибывшее судно будет участвовать в подготовке к возможному военному конфликту с Ираном.
Тогда же президент США Дональд Трамп предупредил о развертывании крупной военно-морской группировки у берегов Ирана.
Утром 28 февраля Израиль и США начали масштабную серию совместных ракетных ударов по Ирану. В результате чего был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Как подчеркнул секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани, после гибели Хаменеи Ираном будет управлять временный совет. Позднее в Сети появились спутниковые фото резиденции иранского верховного лидера, от которой не осталось ничего.
Кроме этого, американский глава сообщил, что у него есть три кандидата на пост руководителя Ирана. Однако Трамп оставил в секрете имена этих лидеров. Тогда же американский лидер подчеркнул, что нужно «завершить дело».
Издание The Wall Street Journal в свою очередь писало, что на резиденцию Хаменеи полетели 30 сверхмощных бомб, которые способны пробить любой бункер.
Ранее командование США заявило о применении специальных возможностей при атаке на Иран. При этом, по данным КСИР, около 560 человек погибли и пострадали при атаках Ирана по военным базам США.
Как на днях отмечало агентство Fars, в результате американских и израильских атак по Ирану погибли около 170 учащихся и педагогов.