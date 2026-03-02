В Новороссийске при падении обломков БПЛА пострадал мирный житель

Новороссийск подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 2 марта, обломки сбитых БПЛА упали на жилые дома, в результате чего пострадал мирный житель, сообщил глава города Андрей Кравченко.
В городе перед началом атаки объявили угрозу беспилотников и включили сирены.
«В одном из МКД (многоквартирных домов — прим. ред.) фрагменты беспилотника попали в квартиру. К сожалению, есть пострадавший, которого оперативно доставили в городскую больницу», — написал мэр в своём Telegram-канале.
Изначально он проинформировал о повреждении четырёх домов. После Кравченко сообщил, что обломки задели ещё два многоквартирных жилых здания и пять частных домовладений. При этом в двух случаях произошли возгорания. На местах падения фрагментов дронов работают экстренные службы.
Власти города развернули пункты временного размещения на базе школ № 29 и 32 для жильцов пострадавших домов. Кравченко призвал население сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Кроме того, мэр попросил жителей не приближаться к обломкам БПЛА.
Напомним, ранее Министерство обороны РФ сообщило, что с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили над территорией России 57 украинских беспилотных летательных аппаратов. Над акваторией Чёрного моря было сбито 18 дронов, над Республикой Крым — 15, над акваторией Азовского моря — девять, над Брянской областью — восемь, над Курской — пять, над Белгородской областью и Краснодарским краем — по одному.