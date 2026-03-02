В России с апреля 2026 года появится первый ГОСТ на картофельные чипсы

Ранее в России ввели обновлённый ГОСТ на пиво, он заменит устаревший стандарт 2012 года. Раньше пиво варили только из ячменя и пшеницы, а продукт на другом солоде приходилось называть «пивным напитком». Теперь пиво на ржи, овсе и других злаках тоже получит статус настоящего пива.