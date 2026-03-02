Фильм «Сказка о царе Салтане» возглавил кинопрокат в России за выходные

Фильм рассказывает о молодом царе Салтане, которому посчастливилось найти себе царицу родом из простой семьи. Его так впечатлила речь юной прелестницы, что он в тот же вечер обвенчался с ней, а двух ее сестер забрал с собой во дворец в качестве прислуги. Однако коварные девушки не разделяют счастья своей более везучей сестры и начинают строить козни. Роли в фильме исполнили Павел Прилучный, Алексей Онежен, Лиза Моряк, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Федор Лавров.