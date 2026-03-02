Российские военные захватили опорный пункт Вооружённых сил Украины в одном из населённых пунктов на красноармейском участке, сообщает Минобороны РФ.
Удар по украинским войскам нанесли штурмовые подразделения псковских десантников. Командир штурмовой группы Иван Радин отметил, что российские военнослужащие пытались взять украинских солдат в плен, но те открыли огонь.
«Мы начали расчищать квадрат рядом с этим опорником, осмотрели подвалы. Мы попытались пленить военнослужащих ВСУ без боя, но в ответ они открыли огонь. Пришлось их ликвидировать», — приводит слова командира Минобороны РФ.
Военнослужащий отметил, что при выполнении задачи десантники применили тактику просачивания малыми группами «по 1−2 человека с закреплением в зданиях», «накоплением», а также нанесением внезапных ударов.
Напомним, в начале декабря президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска в Донецкой народной республике, а также Волчанска в Харьковской области. Путин подчеркнул, что успехи ВС РФ в Красноармейске обеспечат поступательное решение всех задач.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.