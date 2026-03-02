В Агаповском округе запретили выход на лед реки Урал из-за сброса воды с водохранилищ

Специалисты предупреждают: даже если лед на первый взгляд кажется крепким, в период сброса воды его структура становится неоднородной. Из-за перепадов уровня воды и усилившегося течения образуются промоины, наледи и зоны с опасным истончением льда. Нахождение на таком льду несет смертельную угрозу для жизни и здоровья.