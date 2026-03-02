В Агаповском округе запретили выход на лед реки Урал из-за сброса воды с водохранилищ

В Агаповском округе введен запрет на выход на лед реки Урал, сообщает газета «Звезда» со ссылкой на отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
По данным ведомства, ледовая обстановка на реке изменилась в связи с началом сброса воды с Верхнеуральского и Магнитогорского гидроузлов.
Специалисты предупреждают: даже если лед на первый взгляд кажется крепким, в период сброса воды его структура становится неоднородной. Из-за перепадов уровня воды и усилившегося течения образуются промоины, наледи и зоны с опасным истончением льда. Нахождение на таком льду несет смертельную угрозу для жизни и здоровья.
Граждан просят не выходить на реку, в том числе, воздержаться от подледного лова рыбы, а также провести разъяснительные беседы с детьми, предупредив их об опасности игр вблизи реки.