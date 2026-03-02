Ричмонд
Главе аналитического отдела омского предприятия предлагают зарплату 225 тысяч рублей

В рейтинг самых высокооплачиваемых омских вакансий вошли технический и коммерческий директор, а также руководитель отдела логистики.

Источник: Комсомольская правда

Профессиональный опыт и специализированные знания неплохо оцениваются омскими работодателями. К такому выводу пришли эксперты портала hh.ru, проанализировав региональные вакансий для высшего и среднего менеджмента.

На первое место по уровню предлагаемого месячного дохода вышла вакансия руководителя отдела аналитики в одной крупной омской компании. Соискателю на эту должность обещают зарплату в размере 225 000 рублей. Второе место по доходности заняли вакансия технического директора в одной из омских станций технического обслуживания автомобилей, а также руководителя отдела логистики — претендентам на эти должности омские компании обещают по 200 000 рублей в месяц.

Помимо упомянутых вакансий, на хороший заработок могут рассчитывать операционный и коммерческий директор — по 150 000 рублей, руководитель отдела маркетинга и рекламы — 145 000 рублей, руководитель филиала — 130 000 рублей, а также финансовый директор, руководитель отдела персонала и начальник производства — по 100 000 рублей.

