Главе аналитического отдела омского предприятия предлагают зарплату 225 тысяч рублей

Профессиональный опыт и специализированные знания неплохо оцениваются омскими работодателями. К такому выводу пришли эксперты портала hh.ru, проанализировав региональные вакансий для высшего и среднего менеджмента.
На первое место по уровню предлагаемого месячного дохода вышла вакансия руководителя отдела аналитики в одной крупной омской компании. Соискателю на эту должность обещают зарплату в размере 225 000 рублей. Второе место по доходности заняли вакансия технического директора в одной из омских станций технического обслуживания автомобилей, а также руководителя отдела логистики — претендентам на эти должности омские компании обещают по 200 000 рублей в месяц.
Помимо упомянутых вакансий, на хороший заработок могут рассчитывать операционный и коммерческий директор — по 150 000 рублей, руководитель отдела маркетинга и рекламы — 145 000 рублей, руководитель филиала — 130 000 рублей, а также финансовый директор, руководитель отдела персонала и начальник производства — по 100 000 рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Катался по реке за казенный счет и взял взятку воротами: в Омске начался суд над экс-начальником УФСИН Книсом.