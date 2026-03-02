Главе аналитического отдела омского предприятия предлагают зарплату 225 тысяч рублей

На первое место по уровню предлагаемого месячного дохода вышла вакансия руководителя отдела аналитики в одной крупной омской компании. Соискателю на эту должность обещают зарплату в размере 225 000 рублей. Второе место по доходности заняли вакансия технического директора в одной из омских станций технического обслуживания автомобилей, а также руководителя отдела логистики — претендентам на эти должности омские компании обещают по 200 000 рублей в месяц.