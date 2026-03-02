В российских школах могут появиться спортивные фильмы: вот зачем

В школы России предложили ввести регулярное проведение киносеансов с отечественными спортивными фильмами. По словам первого зампреда комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева, лучшие из подобных фильмов следует включить в образовательные программы.
Соответствующее обращение Свищев направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову.
«А давайте просто покажем им хорошее кино. Где герой не потому побеждает, что он “правильный”, а потому что он прошел через боль, сомнения, предательство и нашел в себе силы встать», — предложил эксперт в беседе с РИА Новости.
В документе предлагается не ограничиваться эпизодическими кинопоказами, а включить спортивное кино в воспитательную систему.
Парламентарий считает, что спортивное кино выгодно отличается от других жанров — оно увлекает и мальчиков, и девочек, и младших, и старших школьников.
До этого в Госдуме выступили с инициативой в разы повысить зарплату российским школьным учителям.