«ОмскВодоканал» усиливает контроль: как городская система водоснабжения готовится к паводку

На пресс-конференции по подготовке к паводку генеральный директор АО «ОмскВодоканал» Павел Козлов подробно рассказал, как ресурсоснабжающая организация держит на контроле этот вопрос. Он условно выделил два основных направления в работе.
«Во-первых, это подготовка сооружений водоснабжения. Создаётся запас необходимых реагентов, усиливаются надзорные мероприятия, учащаются отборы проб воды. То есть ведётся контроль за состоянием воды и системой водоснабжения в целом. В период паводка на насосных станциях второго подъёма (тех, которые подают воду на весь город), специалисты отбирают анализы два раза в сутки вместо одного. Кроме того, мы проводим ежедневный контроль в 64 точках распределительной сети. Во-вторых, в зоне особого внимания — водоотведение. Это герметизация колодцев, подготовка насосных станций и насосного оборудования. Здесь ключевую роль играют уровень грунтовых вод и снеготаяние», — сообщил Павел Козлов.
По его словам, учитывая, что в городе не везде есть ливневая канализация, нагрузка на систему водоотведения в период весеннего половодья значительно возрастает. К тому же порой во дворах многоквартирных домов намеренно открывают канализационные колодцы, чтобы таким образом сливать талые воды. При этом в систему водоотведения попадают мусор и грязь, что влечёт дополнительные работы для коммунальщиков.
Чтобы справиться с повышенными нагрузками, специалисты проводят промывку сетей, телеинспекцию состояния сетей перед паводком (в трубопровод запускается специальная видеокамера) и по необходимости ремонтные работы. Главная задача — чтобы как можно меньше ливневой воды попадало в систему водоотведения.
На предприятии ежегодно утверждается приказ по подготовке к паводку, где отображён перечень мероприятий. Представители АО «ОмскВодоканал» входят в городскую и окружные противопаводковые комиссии. Добавим, что в период половодья задействовано более 20 аварийных бригад, назначаются дежурные.