«ОмскВодоканал» усиливает контроль: как городская система водоснабжения готовится к паводку

«Во-первых, это подготовка сооружений водоснабжения. Создаётся запас необходимых реагентов, усиливаются надзорные мероприятия, учащаются отборы проб воды. То есть ведётся контроль за состоянием воды и системой водоснабжения в целом. В период паводка на насосных станциях второго подъёма (тех, которые подают воду на весь город), специалисты отбирают анализы два раза в сутки вместо одного. Кроме того, мы проводим ежедневный контроль в 64 точках распределительной сети. Во-вторых, в зоне особого внимания — водоотведение. Это герметизация колодцев, подготовка насосных станций и насосного оборудования. Здесь ключевую роль играют уровень грунтовых вод и снеготаяние», — сообщил Павел Козлов.