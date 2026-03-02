В Омске в марте 2026 года пятидневка перед 8 марта будет без сокращённого дня

Жителей Омска, работающих по стандартной пятидневке, перед ближайшими длинными выходными ждёт полная рабочая неделя — с 2 по 6 марта. При этом пятница, 6 марта, сокращённой не будет, напомнила ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По её словам, причина в том, что 8 марта в 2026 году выпадает на воскресенье, поэтому «предпраздничного» рабочего дня, который должен быть короче на час, не получается. Сокращение действует только для смены, которая непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню (ст. 95 ТК РФ).
Отдыхать россияне, в том числе и омичи, будут три дня подряд — 7, 8 и 9 марта (суббота, воскресенье и понедельник). Затем начнётся четырёхдневная рабочая неделя — с 10 по 13 марта (вторник — пятница).
Также Бессараб уточнила, что в 2026 году сокращёнными на один час будут рабочие дни 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября.
Читайте также на портале Om1.ru.
Омичам объяснили, кто получит выходной 9 марта из-за 8 Марта — и кто нет.