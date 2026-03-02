В первые дни весны пообещали мокрый снег и гололеды

В Башкирии в первые дни марта пообещали мокрый снег, гололед и дождь. Прогноз погоды на 2, 3 и 4 число передали в Башгидрометцентре.
По предоставленным данным, 2 марта будет мокрый снег, ледяной дождь, гололед, а также отложение снега на деревьях и проводах. Температура воздуха днем +2,-3°.
Во вторник, 3 марта, спрогнозировали гололед, мокрый снег, снежные заносы и накаты. Температура воздуха ночью −3,-8°, днем +2,-3°.
В среду, 4 марта, будет гололедица, северо-западный ветер. Температура воздуха ночью −5,-10°, днем −3,-8°, по юго-западу до 0°.
