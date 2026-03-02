Священник Сеньчуков ответил, что нужно считать призывом к покаянию

Иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) в беседе с aif.ru призвал все сложности, которые человек встречает на своем жизненном пути, считать призывом к покаянию.
Священнослужитель отметил, что почти все грехи, за исключением хулы на Духа Святого, могут быть прощены после покаяния.
«Мы не знаем, что в земной жизни является Божиим наказанием, а что испытанием. Истинное наказание или оправдание будет за гранью смерти. Поэтому лучше считать все свои сложности призывом к покаянию», — подчеркнул он.
Феодорит добавил, что покаяться не может только человек, совершивший самоубийство.
Ранее священник Сеньчуков рассказал об ограничениях сексуальной жизни в пост. Великий пост начался 23 февраля и продлится до 11 апреля.