Новосибирская бадминтонистка заняла призовые места на турнирах в Казани

С 24 февраля по 1 марта в Казани прошло Первенство России по бадминтону среди юниоров и юниорок до 19 лет. На состязаниях отличилась спортсменка из Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта мэрии города.