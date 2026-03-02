Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирская бадминтонистка заняла призовые места на турнирах в Казани

В состязаниях участвовали свыше 250 юниоров из 15 регионов.

Источник: Комсомольская правда

С 24 февраля по 1 марта в Казани прошло Первенство России по бадминтону среди юниоров и юниорок до 19 лет. На состязаниях отличилась спортсменка из Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта мэрии города.

Мастер спорта России Софья Сыпко завоевала медали в каждой категории соревнований. Так, Софья заняла первое место в женском парном разряде, второе — в смешанном парном разряде, а также забрала бронзу в одиночном разряде.

В состязаниях участвовали более 250 юных спортсменов из 15 регионов нашей страны. Софья Сыпко — воспитанница центра игровых видов спорта при спортивной школе олимпийского резерва. Отдельно поздравляют тренера спортсменки — Татьяну Звереву.