Каждая третья заявка на обучение беспилотным технологиям поступает от женщин

«Сегодня каждый третий обучающийся по федеральному проекту “Кадры для БАС” — женщина. Это отражает новую тенденцию: беспилотные профессии становятся привлекательными не только для студенток, но и для уже состоявшихся специалистов, которые решили выбрать вторую современную профессию. Гражданское беспилотие — одна из самых динамично развивающихся отраслей, и ей остро нужны новые кадры, готовые осваивать технологии будущего, формировать облик современной высокотехнологичной экономики», — прокомментировал директор Центра компетенций по БАС Университета 2035 Алексей Степанов.