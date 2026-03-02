Каждая третья заявка на обучение беспилотным технологиям поступает от женщин

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Женщины все активнее осваивают беспилотные технологии, каждая третья заявка на обучение по федеральному проекту «Кадры для БАС» поступает от девушек. Об этом ТАСС в преддверии 8 Марта сообщили в Центре компетенций по БАС Университета 2035.
С 2024 года отрасль беспилотной авиации в России развивается по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С его помощью компании могут воспользоваться финансовыми и нефинансовыми мерами поддержки для разработки новых моделей дронов и расширения сфер их применения.
«Сегодня каждый третий обучающийся по федеральному проекту “Кадры для БАС” — женщина. Это отражает новую тенденцию: беспилотные профессии становятся привлекательными не только для студенток, но и для уже состоявшихся специалистов, которые решили выбрать вторую современную профессию. Гражданское беспилотие — одна из самых динамично развивающихся отраслей, и ей остро нужны новые кадры, готовые осваивать технологии будущего, формировать облик современной высокотехнологичной экономики», — прокомментировал директор Центра компетенций по БАС Университета 2035 Алексей Степанов.
«Большая часть опрошенных (67,6%) работает в сфере эксплуатации беспилотных авиационных систем. Создание и совершенствование комплексов и программного обеспечения привлекает 24,3% специалистов, а производством летательных аппаратов занимаются 8% респондентов. Некоторые женщины, получив образование в сфере БАС, не останавливаются на этом и открывают собственные предприятия по выпуску беспилотников», — подчеркнули в Университете 2035.
Отрасль беспилотной авиации активно развивается и требует специалистов различных областей: это и инженеры-инструкторы, и программисты, и пилоты-операторы, и аналитики данных.
В проведенном Университетом 2035 исследовании приняли участие более 12 тыс. человек, прошедших обучение в одной из сфер. Результаты показали, что 29% специалистов в сфере — женщины. Наибольшее количество выпускников — в Красноярском крае, Самарской, Нижегородской, Московской областях и Москве.