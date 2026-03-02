Стало известно, сколько россиян собираются брать отпуск весной

Чаще всего весной планирует отдыхать молодежь. Среди россиян 25−34 лет отпуск в это время года выбрали 51%, в группе 18−24 лет — 50%, до 18 лет — 45%. С возрастом интерес к весеннему отпуску снижается: среди сотрудников 35−44 лет его выбрали 41%, в возрасте 45−54 лет — 30%, а среди людей старше 55 лет — 23%. При этом во всех возрастных группах самым популярным месяцем остается май.