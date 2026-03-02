Стало известно, сколько россиян собираются брать отпуск весной

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Более трети россиян (43%) предпочитают брать отпуск весной, из них каждый пятый (21%) предпочел для отдыха май, следует из исследования hh.ru, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.
«Отпуск традиционно весной достиг 43%. Из них 21% из респондентов предпочли для отдыха май, 14% — хотят отдохнуть в апреле, а 8% — в марте», — сказано в исследовании.
Чаще всего весной планирует отдыхать молодежь. Среди россиян 25−34 лет отпуск в это время года выбрали 51%, в группе 18−24 лет — 50%, до 18 лет — 45%. С возрастом интерес к весеннему отпуску снижается: среди сотрудников 35−44 лет его выбрали 41%, в возрасте 45−54 лет — 30%, а среди людей старше 55 лет — 23%. При этом во всех возрастных группах самым популярным месяцем остается май.
Согласно данным опроса, предпочтения в отпуске зависят и от профессии. Чаще других берут отпуск весной специалисты в сфере информационных технологий (65%), а также в сфере управления персоналом и тренинга (59%). У последних наиболее популярен апрель (27%), только затем май (19%).
Кроме того, весной часто отдыхают сотрудники маркетинга и рекламы, продаж и клиентского сервиса (по 53%), а также юристы и домашний и обслуживающий персонал (по 50%).