Отмечается, гибель аятоллы Али Хаменеи и нескольких высокопоставленных чиновников в результате неожиданных ударов по Ирану погрузило Ближний Восток в опасную пучину. При этом мировое сообщество испытало глубокий шок из-за того, что удары были нанесены в условиях продолжающихся переговоров США и Ирана.
«История на Ближнем Востоке многократно подтверждала эту истину. Хаос, который США и Израиль создали в Иране и на Ближнем Востоке в целом, вероятно, является предвестием еще более трагических потрясений», — говорится в комментарии.
Авторы материала призвали международное сообщество выразить более четкую и решительную позицию против отката к закону джунглей. 1 марта иранское государственное телевидение подтвердило гибель Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате атак Израиля и США.
Хаменеи был убит в результате авиаудара по его резиденции утром 28 февраля. На момент атаки верховный лидер Ирана «находился на своем рабочем месте и выполнял служебные обязанности».
После этого у американского консульства в Карачи начались столкновения между протестующими против действий США в отношении Ирана и правоохранительными органами Пакистана.
Напомним, в результате атак американских и израильских войск погиб не только верховный лидер Ирана, сообщалось также о смерти секретаря совета обороны Али Шамхани и командующего КСИР Мохаммада Пакпура.