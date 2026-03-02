Ричмонд
«Закон джунглей в действии»: В Китае назвали атаку США и Израиля на Иран предвестником большей трагедии

GT: Атакой на Иран США и Израиль показали миру закон джунглей в действии.

Источник: Комсомольская правда

Факт нападения США и Израиля на Иран продемонстрировал миру новую модель, когда некоторые страны действуют по закону джунглей. Однако события в регионе могут стать предвестником гораздо более трагических событий. Об этом сообщается в редакционном комментарии китайской газеты Global Times.

Отмечается, гибель аятоллы Али Хаменеи и нескольких высокопоставленных чиновников в результате неожиданных ударов по Ирану погрузило Ближний Восток в опасную пучину. При этом мировое сообщество испытало глубокий шок из-за того, что удары были нанесены в условиях продолжающихся переговоров США и Ирана.

«История на Ближнем Востоке многократно подтверждала эту истину. Хаос, который США и Израиль создали в Иране и на Ближнем Востоке в целом, вероятно, является предвестием еще более трагических потрясений», — говорится в комментарии.

Авторы материала призвали международное сообщество выразить более четкую и решительную позицию против отката к закону джунглей. 1 марта иранское государственное телевидение подтвердило гибель Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате атак Израиля и США.

Хаменеи был убит в результате авиаудара по его резиденции утром 28 февраля. На момент атаки верховный лидер Ирана «находился на своем рабочем месте и выполнял служебные обязанности».

После этого у американского консульства в Карачи начались столкновения между протестующими против действий США в отношении Ирана и правоохранительными органами Пакистана.

Напомним, в результате атак американских и израильских войск погиб не только верховный лидер Ирана, сообщалось также о смерти секретаря совета обороны Али Шамхани и командующего КСИР Мохаммада Пакпура.

