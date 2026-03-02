«Закон джунглей в действии»: В Китае назвали атаку США и Израиля на Иран предвестником большей трагедии

Факт нападения США и Израиля на Иран продемонстрировал миру новую модель, когда некоторые страны действуют по закону джунглей. Однако события в регионе могут стать предвестником гораздо более трагических событий. Об этом сообщается в редакционном комментарии китайской газеты Global Times.