Один рак на двоих: актер из «Глухаря» Зиновьев ушел сразу вслед за женой

Зима 2026 года унесла жизнь Александра Зиновьева — актера, сценариста и поэта, чей колоритный облик запомнили миллионы зрителей культовых проектов «Интерны», «Глухарь» и «Новая жизнь сыщика Гурова». Друзья артиста раскрыли aif.ru подробности его ухода.
«Боролся два года, но не смог победить».
Киноактер, сценарист и поэт Александр Зиновьев скончался утром 27 февраля на 80-м году жизни. Об этом aif.ru сообщил его знакомый Дмитрий Минаев. Печальную новость подтвердил и близкий друг артиста Андрей Подопригора, который раскрыл причину: Зиновьев ушел вслед за своей супругой.
«Он более двух лет боролся с онкологией, но не смог победить. Александр был очень хорошим человеком, талантливым», — поделился Подопригора.
Выяснилось, что трагедия развивалась стремительно. Супруга Александра Васильевича шесть лет болела раком, и все это время артист самоотверженно ухаживал за ней, хотя сам уже носил в себе страшный диагноз.
«Супруга Александра Васильевича болела шесть лет, онкология. Он ухаживал за женой, хотя у самого последние два года был подобный диагноз. Она умерла 31 декабря. Я надеялся, что он выдержит этот удар, но не смог. Он ее сильно любил до последнего. Был однолюб, как лебедь», — рассказал собеседник издания.
По словам Бориса Бобака, еще одного близкого друга семьи Зиновьевым, актер отказался от курса лечения, потому что не мог оставить супругу, за которой ухаживал. Когда после ее смерти он пришел к врачам, то оказалось уже поздно, его состояние.
стремительно ухудшалось.
Зиновьев пережил жену всего на два месяца. Он скончался 27 февраля, за месяц до своего 80-летия, оставив о себе память как о человеке «уникальном духом и совестью из СССР».
Роли, которые мы запомнили: актерская судьба Зиновьева.
Благодаря колоритной, фактурной внешности Александр Зиновьев был востребован в российском кино на протяжении более чем десяти лет. С 2003 по 2016 год он снялся в десятках проектов, и хотя его роли чаще были эпизодическими, они запоминались зрителю с первого взгляда.
Широкая публика знает его по работам в сериалах «Интерны», «Глухарь-2», «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение». Также он появлялся в проектах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… −3», «Сатисфакция» и «Гибель Империи». В последние годы жизни артист вел уединенный образ жизни в деревне в Киржачском районе Владимирской области, подальше от столичной суеты.
Его друг и коллега Евгений Талабаев вспоминает о нем с теплотой: «Творческий, тонко чувствующий людей человек. Открытый, честный, готовый оказать помощь человеческую и материальную, не задумываясь ни на секунду. Уникальный человек духом и совестью из СССР, коих мало осталось. Вместе делали спектакли по его пьесам».
Поэт, сценарист и геолог: грани таланта.
Мало кто знает, но Александр Васильевич был не только актером. Как рассказал aif.ru друг Зиновьева Андрей Подопригора, он был разносторонним человеком с множеством интересов.
«У него было много интересов. Он снимался в кино, писал сценарии, стихи. Много лет работал геологом, геофизиком», — отметил он.
«У него была огромная душа, и он разбрасывал ее горстями. Когда ехал на машине домой из райцентра, всегда подбирал голосующих, вез бесплатно. Всегда приходил на помощь. И при этом был предельно честным, прямолинейным, если видел несправедливость, то боролся с ней», — добавил Борис Бобак.
Друзья и знакомые Зиновьева сходят в главном — он был уникальным человеком старой закалки, глубокой, творческой и неординарной личностью, «он сам был, как двигатель — все время вперед».
Прощание с Александром Зиновьевым.
Церемония прощания с актером, сценаристом и поэтом состоится в Москве. Как сообщил aif.ru друг артиста Борис Бобак, проводить Александра Зиновьева в последний путь можно будет во вторник, 3 марта.
«Прощание с Александром Васильевичем будет во вторник, в 14:00 на Митинском крематории по адресу: Пятницкое шоссе, строение 3», — сообщил он.
Прах актера и его супруги планируется захоронить на кладбище в Киржаче.
Александр Зиновьев скончался от онкологического заболевания. За два месяца до этого он потерял супругу, с которой прожил долгую жизнь, наполненную любовью и заботой друг о друге. Для поклонников он навсегда останется человеком, чьи яркие эпизодические роли делали любимые сериалы по-настоящему живыми и узнаваемыми.