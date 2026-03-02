Мошенники начали распространять опасные открытки на 8 Марта

Также мошенники на фоне праздничной суеты перед 8 Марта активизировали схему с ложной доставкой цветов. «Мужчинам приходят сообщения или звонки от “курьеров” с требованием предоплаты за “эксклюзивный букет” или оплаты “доставки” на карту физического лица. Либо женщинам пишут о “тайном поклоннике” и просят код из смс для “подтверждения получения”, — уточнили в пресс-службе.