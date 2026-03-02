Ричмонд
В Башкирии спасатели проводят авиаразведку паводка с квадрокоптера

Ситуацию держат под контролем.

Источник: Телеграм-канал Кирилла Первова

В Архангельском районе Башкирии начали мониторить паводковую ситуацию. Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС подняли в небо квадрокоптер, чтобы оценить состояние льда на реке Инзер. Это первый облет в сезоне, сообщил председатель ведомства Кирилл Первов.

На кадрах видно, что русло реки пока полностью покрыто льдом. Однако вдоль береговой линии отчетливо просматриваются промоины, которые могут стать началом активного таяния.

«Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безаварийного прохождения весеннего половодья продолжается. Ситуацию держим на контроле», — прокомментировал руководитель Госкомитета.