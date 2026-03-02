В Башкирии спасатели проводят авиаразведку паводка с квадрокоптера

В Архангельском районе Башкирии начали мониторить паводковую ситуацию. Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС подняли в небо квадрокоптер, чтобы оценить состояние льда на реке Инзер. Это первый облет в сезоне, сообщил председатель ведомства Кирилл Первов.