Пенсионерам нужно обращаться в Соцфонд, чтобы сохранить ряд льгот

Ранее Life.ru писал, что безработные предпенсионеры могут досрочно уйти на пенсию, если не нашли работу после постановки на учёт в службе занятости. Досрочный выход доступен женщинам от 54 лет и мужчинам от 59 лет, а также ряду других категорий граждан. Среди них — работники вредных производств, педагоги, артисты, медицинский персонал с 25-летним стажем, многодетные матери, опекуны, жители Крайнего Севера, оленеводы, рыбаки и охотники-промысловики.