Пассажирам отмененных в Дубае рейсов на обед выдали три финика

Россиянка Гулия, которая должна была вылететь из Дубая в Тбилиси, рассказала, как пассажиров кормили в аэропорту после отмены рейсов из-за взрывов. По словам женщины, в здании собралось много туристов с разных отмененных рейсов. Им обещали еду и воду, но получить их удалось не всем.
— Очередь была огромная, еды на всех не хватило. В итоге нам дали три финика, а воду мы так и не получили, — рассказала девушка в беседе с РИА Новости.
Она добавила, что об отмене рейса пассажиры узнали уже в самолете, один борт даже успел взлететь, но его вернули.
1 марта авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила вылеты в Дубай и обратно, запланированные на 2 марта. Также об ограничениях сообщила авиакомпания «Победа». Авиакомпания «Аэрофлот» также отменила все рейсы в Дубай и Абу-Даби на 1 марта из-за временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ. Авиаперевозчик уже предоставил гостиницы в Дубае и Абу-Даби 790 пассажирам. Остальные смогли найти временное жилье самостоятельно Этому же последовала авиакомпания «Победа».