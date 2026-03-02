Диетолог Кованова сказала, сколько колы можно выпить без вреда для здоровья

Вреднее всего сладкий газированный напиток кола для тех людей, которые пьют ее в течение дня вместо воды, сообщила в разговоре с aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.
По словам специалиста, не желательно выпивать больше 200 мл колы за сутки.
«Колы можно до 200 мл в сутки. Одна порция не нанесет вреда, другое дело если речь идет про регулярное употребление этого напитка. В чрезмерных количествах кола опасна тем, у кого есть проблемы с костной тканью — остеопороз. Она содержит фосфорную кислоту, при избытке фосфора кальций вымывается быстрее, к тому же кофеин способствует выведению кальция», — пояснила диетолог.
Кованова подчеркнула, что сильногазированные сладкие напитки лучше исключить из рациона людям с ожирением, диабетом, нарушением обмена веществ.
При этом специалист отметила, что в некоторых случаях кола может быть даже полезной, например, когда необходимо быстро взбодриться перед марафоном. Стоит, однако, помнить, что пить после колы захочется еще сильнее.
