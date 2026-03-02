Диетолог Кованова сказала, сколько колы можно выпить без вреда для здоровья

«Колы можно до 200 мл в сутки. Одна порция не нанесет вреда, другое дело если речь идет про регулярное употребление этого напитка. В чрезмерных количествах кола опасна тем, у кого есть проблемы с костной тканью — остеопороз. Она содержит фосфорную кислоту, при избытке фосфора кальций вымывается быстрее, к тому же кофеин способствует выведению кальция», — пояснила диетолог.