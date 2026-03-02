Проверить перевозчика на честность просят пассажиры владивостокского автобуса

Тем временем городская администрация готовит контракты на пассажирские перевозки по Владивостоку на следующий временной период, с 1 апреля 2026 года до конца апреля 2027-го. Судя по лотам, контракты опять заточены под возможности перевозчиков. Так как возможности у перевозчиков невелики, то и требования к ним постепенно понижают. На некоторых маршрутах уменьшили количество автобусов и сократили время их работы, а также протяжённость. На маршруте № 9 официально будет работать два автобуса вместо трёх, время работы меняют с 06:30 — 22:00 на график с 06:40 до 21:50 по будням, с 07:10 до 21:50 по выходным.