Проверить перевозчика на честность просят пассажиры владивостокского автобуса

В частности, жители улицы Снеговой обеспокоены дезинформацией насчёт маршрута № 9, перевозчик — ООО «РостТранс». Маршрут соединяет микрорайон Дальхимпром с транспортной развязкой в районе улицы Некрасовской, и это единственный беспересадочный маршрут в этом направлении. На протяжении трёх лет на маршруте № 9 работает меньше автобусов, чем положено по условиям контракта. Сейчас на линии должно находиться ежедневно три автобуса среднего класса, утром 2 марта курсировал всего один.
Как пишет местная жительница в telegram-чат главы города, на сервисах для отслеживания общественного транспорта сегодня на маршруте отображался единственный автобус маршрута № 9. Женщина обратилась в диспетчерскую, чтобы уточнить информацию: иногда у автобусов сбоит система ГЛОНАСС, и не все машины отображаются на картах города. В 07:42 диспетчер ответил ей, что на линии работает два автобуса, сведения были поданы представителем «РостТранса».
Женщина, провожавшая ребёнка на занятия в детскую школу искусств, решила дождаться автобуса, благо маршрут относительно недлинный, чуть более 10 километров. Спустя полчаса ожидания в неблагоприятных погодных условиях (сильный северный ветер при отрицательной температуре воздуха) женщине пришлось вызывать такси туда и обратно, так как возникли подозрения в недостоверности поданных перевозчиком данных (было бы на линии два автобуса, один бы уже приехал).
«Объясните мне, как сведения, поданные перевозчиком, проверяются? Мало того, что отсутствует транспортная доступность (микрорайона Дальхимпром — прим. ред.), так вы ещё и погружаете пассажиров в информационный вакуум. Эти вопросы нужно рассмотреть, взаимодействие отрегулировать, сведения должны быть достоверными, от них зависит планирование дня, моральное состояние пассажиров, уровень стресса. И кто врёт в данной ситуации: перевозчик диспетчеру, водители перевозчику? А в итоге страдают пассажиры», — резюмирует пассажирка.
Тем временем городская администрация готовит контракты на пассажирские перевозки по Владивостоку на следующий временной период, с 1 апреля 2026 года до конца апреля 2027-го. Судя по лотам, контракты опять заточены под возможности перевозчиков. Так как возможности у перевозчиков невелики, то и требования к ним постепенно понижают. На некоторых маршрутах уменьшили количество автобусов и сократили время их работы, а также протяжённость. На маршруте № 9 официально будет работать два автобуса вместо трёх, время работы меняют с 06:30 — 22:00 на график с 06:40 до 21:50 по будням, с 07:10 до 21:50 по выходным.