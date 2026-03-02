В ГД рекомендуют оформлять на детей загранпаспорт старого образца

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Родители в России могут оформить ребенку любой из двух вариантов загранпаспортов, но практичнее выбрать документ старого образца. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).
«Заграничный паспорт так называемого старого образца изготавливают быстрее и обходится он дешевле. И практичнее получить именно его, особенно, если паспорт заказывается для ребенка, у которого черты лица быстро меняются с возвратом, и нет смысла заказывать малышу паспорт на 10 лет вперед», — сказал депутат.
Тарбаев подчеркнул, что при этом туристам необходимо помнить, что не во всех странах принимается российский загранпаспорт без биометрии.
В России предусмотрено оформление двух видов загранпаспорта: старого со сроком действия в 5 лет и нового образца с биометрией — на 10 лет. Размер пошлины за оформление документа составляет 2 тыс. рублей для старого образца и 6 тыс. — для нового. Стоимость оформления загранпаспорта на ребенка до 14 лет составит 1 тыс. или 3 тыс. рублей соответственно, от 14 лет — 2 тыс. и 6 тыс. рублей.
С 20 января 2026 года изменились правила выезда из России детей младше 14 лет. Если раньше в ряд стран — Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию — несовершеннолетние могли выезжать по свидетельству о рождении, то теперь — только с загранпаспортом. Эти же страны по-прежнему можно посещать с обычным российским паспортом, который выдается с 14 лет.