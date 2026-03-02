Раритетную купюру в два доллара продают в Новосибирске за миллион

«Продам купюру 2 доллара США 1928 года выпуска. Нет серии», — сообщает продавец.
При этом, судя по фотографиям, сопровождающих объявление, банкнота имеет заметные потертости и следы длительного обращения.
Пока сложно сказать, насколько заявленная цена соответствует реальной рыночной стоимости подобных экземпляров. Отметим, что объявление было размещено 19 февраля и за это время его просмотрело более 380 человек.
