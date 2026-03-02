Ричмонд
Раритетную купюру в два доллара продают в Новосибирске за миллион

В Новосибирске на продажу выставили двухдолларовую банкноту, возраст которой приближается к ста годам. Владелец рассчитывает выручить за раритет круглую сумму — один миллион рублей. Объявление появилось на одном из популярных сайтов.

Источник: Сиб.фм

«Продам купюру 2 доллара США 1928 года выпуска. Нет серии», — сообщает продавец.

При этом, судя по фотографиям, сопровождающих объявление, банкнота имеет заметные потертости и следы длительного обращения.

Пока сложно сказать, насколько заявленная цена соответствует реальной рыночной стоимости подобных экземпляров. Отметим, что объявление было размещено 19 февраля и за это время его просмотрело более 380 человек.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске продают советскую монету за 2 миллиона рублей.

