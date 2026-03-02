Министр обороны Италии втрое переплатил за авиабилет, чтобы уехать из обстреливаемого Дубая: как отреагировала брошенная в ОАЭ семья

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто втрое переплатил за авиабилет, чтобы поскорее покинуть Дубай, который оказался под ударами на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. При этом семья министра осталась в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом итальянский чиновник сам сообщил в соцсети Х.
«Я вернусь военным рейсом, но предварительно (час назад) согласовав с командованием 31-й эскадрильи в Чампино сумму, втрое превышающую (по моему выбору) тариф для пассажиров правительственных рейсов», — сообщил глава Минобороны Италии.
Родные Крозетто при этом остались в Дубае. По словам министра, семья «поняла его выбор».
Ранее туристы рассказали, что происходит в Дубае после нападения США и Израиля на Иран. По их словам, в городе нет бомбоубежищ, слышна работа ПВО, но на улицах спокойно.
Также сообщалось, что россияне в Дубае прятались в подземных паркингах из-за ударов Ирана. Некоторые захотели воспользоваться бомбоубежищами, но в одном из них был организован бар с диджеем.