Министр обороны Италии втрое переплатил за авиабилет, чтобы уехать из обстреливаемого Дубая: как отреагировала брошенная в ОАЭ семья

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто втрое переплатил за авиабилет, чтобы поскорее покинуть Дубай, который оказался под ударами на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. При этом семья министра осталась в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом итальянский чиновник сам сообщил в соцсети Х.