В Туве действует режим «черного неба»

«НМУ ожидаются с вечера 01 марта 2026 г. до 19 часов (15:00 мск — прим. ТАСС) 02 марта 2026 г. на территории городских и сельских поселений Республики Тыва и в г. Кызыл за исключением Монгун-Тайгинского района», — говорится в сообщении.