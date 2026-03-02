В Туве действует режим «черного неба»

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), известный как режим «черного неба», действует на всей территории Республики Тыва кроме высокогорного Монгун-Тайгинского района с 1 марта и продлится до вечера понедельника. Об этом сообщает Среднесибирское УГМС.
«НМУ ожидаются с вечера 01 марта 2026 г. до 19 часов (15:00 мск — прим. ТАСС) 02 марта 2026 г. на территории городских и сельских поселений Республики Тыва и в г. Кызыл за исключением Монгун-Тайгинского района», — говорится в сообщении.
По данным регионального главка МЧС, в Туве установилась безветренная морозная погода. Днем 2 марта в республике местами до минус 41 градуса. В Кызыле утром 2 марта было минус 37 градусов.
При режиме «черного неба» предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.