Страны Персидского залива пригрозили Ирану: для республики готовят коллективный ответ

Шесть стран Персидского залива пригрозили Ирану мерами коллективной безопасности в ответ на его агрессию. Об этом говорится в заявлении по итогам экстренного онлайн-заседания глав МИД региона.
«Страны Персидского залива готовы принять все необходимые меры для сохранения своего суверенитета, безопасности и стабильности стран в ответ на атаки Ирана», — следует из заявления.
Министры подчеркнули, что безопасность каждой страны тесно связана с безопасностью всех остальных. В Совете призвали Иран немедленно прекратить свои агрессивные действия, чтобы сохранить стабильность на мировых рынках энергоресурсов.
Ранее США и страны Персидского залива охарактеризовали ответные действия Ирана как опасную эскалацию конфликта. В документе подчеркивается, что действия республики представляют собой угрозу суверенитету нескольких государств.
Заявление поддержали власти США, Бахрейна, Иордании, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Страны отметили, что удары по гражданским объектам и нейтральным странам назвали «безрассудными и дестабилизирующими».
Напомним, мировые цены на нефть увеличились на 9−10 процентов на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Цена за баррель нефти марки Brent впервые с 23 июня 2025 года поднялась выше 80 долларов.
Также цена на серебро повысилась на 3% на фоне американских и израильских ударов по Ирану. Впервые с конца января стоимость драгметалла превысила 96 долларов за тройскую унцию.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп заявил, что операция может продлиться до четырех недель или даже меньше.
Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец отметил, что основная цель Трампа в Иране — организация переворота и контроль над нефтяными ресурсами страны.
Позже была подтверждена гибель верховного лидера Али Хаменеи. Среди жертв атак США и Израиля оказались также дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
Российский МИД призвал немедленно вернуть ситуацию в Иране в русло политико-дипломатического урегулирования. В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон и Тель-Авив вновь начали опасную авантюру.