350 тысяч в день: продюсер раскрыл гонорары Михаила Ефремова после колонии

Спустя несколько месяцев после выхода из исправительной колонии № 4 в Белгородской области актер Михаил Ефремов вернулся к съемкам в фильмах и участию в спектаклях.
Артист старается не афишировать детали своей жизни после освобождения, однако aif.ru выяснил, за какие гонорары сейчас работает Ефремов и как он относится к алкоголю после смертельного ДТП.
Первый спектакль и раскупленные билеты.
В середине февраля Ефремов впервые вышел на сцену после освобождения из колонии. Он сыграл главную роль в драме «Без свидетелей» в театре «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Его партнершей в первом спектакле стала актриса Анна Михалкова.
Показ спектакля прошел пока только для коллег артиста и прессы. Премьера для всех остальных состоится в конце марта — 25 и 26 числа. Билеты раскупили за считанные часы, при этом некоторые из них позже начали встречаться на просторах Интернета по завышенной цене, так, билеты в бельэтаж предлагались за 12 тысяч вместо 8, а в партер — от 35 тысяч.
В пресс-службе театра ажиотаж объяснили тем, сто спектакль является премьерой текущего театрального сезона.
Однако на этом проекты, в которых заявлено участие Михаила Ефремова, не заканчиваются. В этом году начнутся съемки сериала-антиутопии, режиссером которого станет Сергей Кальварский. Последний рассказал, что сценарий изначально писался из расчета на то, что главную роль будет играть именно Ефремов.
Предполагается, что проект выйдет к концу 2026 году или в начале 2027. Остальные детали, связанные с сериалом, пока держат в секрете.
350 тысяч за съемочный день.
Продюсер Леонид Дзюник, комментируя ажиотаж к персоне Ефремова, отметил, что он очень талантливый человек и одним своим присутствием привлечет внимание к любой картине.
Дзюник в беседе с aif.ru раскрыл, какие гонорары могут быть у Ефремова после выхода из колонии.
«Сейчас гонорары Ефремова, если мы говорим про аккордную ставку, могут быть в районе 12 миллионов рублей. Это за весь проект. Если брать из расчета за один съемочный день, то это примерно 350 тысяч рублей. Но не стоит забывать, что Ефремов сам по себе очень талантливый артист, поэтому любой фильм, в котором снимется Ефремов, сразу получит повышенное внимание», — отметил Дзюник.
Примечательно, что до колонии среднемесячный заработок Ефремова, по данным из открытых источников, составлял порядка трех миллионов рублей. Один съемочный день стоил около 135 тысяч рублей, а за выступление на корпоративе он мог получить примерно 100 тысяч.
Однако, эти суммы были актуальны лишь до 2020 года.
«Боится даже говорить об алкоголе».
В жизни Ефремова после колонии произошли и другие, возможно, даже более важные изменения, — он полностью отказался от алкоголя. Более того, по словам продюсера Дзюника, артист даже не говорит на это тему.
«После выхода из колонии Ефремов перестал пить алкоголь. Он даже не говорит об этом. Его товарищи не застрагивают эту тему, чтобы лишний раз не вскрыть закупоренную, так скажем, емкость. Та авария стала для артиста хорошим уроком, он усвоил его, но, к сожалению, этот урок не усвоили другие лица. Те, кто наливал Ефремову или сажал его за руль пьяным», — отметил Дзюник.
Напомним, 8 июня 2020 года во время смертельной аварии на Смоленской площади в Москве Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. В тот день вечером он вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автофургоном Lada Granta, а также повредил еще несколько машин.
57-летний водитель автофургона Сергей Захаров был экстренно госпитализирован и умер на следующее утро от полученных в аварии травм.
8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном дорожно-транспортном происшествии и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд смягчил наказание до 7,5 года лишения свободы.
В апреле 2025 года артист вышел на свободу в рамках условно-досрочного освобождения.
Ранее правозащитник Мельников сообщил, что Ефремову понадобится 5 лет на адаптацию после ИК.