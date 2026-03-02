Федеральный застройщик зашел на Русский остров с точечным проектом рядом с масштабным КРТ

Специализированный застройщик «АПРИ Владивосток» (входит в челябинское ПАО «АПРИ») начал строительство жилого комплекса «Твоя Привилегия» на острове Русском во Владивостоке. Участок под застройку находится по соседству с территорией, которую в конце 2025 года отдали под комплексное развитие (КРТ) другому инвестору. Согласно проектной декларации № 25−000856, опубликованной 25 февраля 2026 года на платформе ДОМ.РФ, три пятиэтажных дома планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2027 года, а ключи новоселам передадут 31 декабря того же года.