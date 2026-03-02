Федеральный застройщик зашел на Русский остров с точечным проектом рядом с масштабным КРТ

Специализированный застройщик «АПРИ Владивосток» (входит в челябинское ПАО «АПРИ») начал строительство жилого комплекса «Твоя Привилегия» на острове Русском во Владивостоке. Участок под застройку находится по соседству с территорией, которую в конце 2025 года отдали под комплексное развитие (КРТ) другому инвестору. Согласно проектной декларации № 25−000856, опубликованной 25 февраля 2026 года на платформе ДОМ.РФ, три пятиэтажных дома планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2027 года, а ключи новоселам передадут 31 декабря того же года.
«Учредителем (участником) застройщика является Публичное акционерное общество “АПРИ” (ИНН 7453326003) с долей 100% голосов», — говорится в разделе 3.1 проектной декларации.
Параметры проекта.
Жилой комплекс предусматривает строительство трех корпусов разной конфигурации. Дом № 1 рассчитан на 87 квартир и будет иметь четыре подъезда. Дом № 2 также четырехподъездный, но более вместительный — 96 квартир. Третий корпус, двухподъездный, станет самым крупным по количеству жилых помещений — 108 квартир. В проекте заявлены квартиры различных форматов: от однокомнатных площадью от 26 кв. м до четырехкомнатных, достигающих 93 кв. м. На первых этажах запроектированы нежилые помещения для коммерческого использования.
Благоустройство придомовой территории включает одну детскую и одну спортивную площадки, а также организацию гостевых парковок (8 мест на участке и 62 — вне его).
Отметим, что проект «Твоя Привилегия» реализуется в непосредственной близости от участка площадью 334,18 га, который был выставлен на аукцион на право заключения договора о КРТ в ноябре 2025 года. Торги состоялись 24 декабря 2025 года. Победителем было признано ООО «СЗ Ренессанс Эстейт», входящее в группу «Ренессанс Актив».
Условия масштабного проекта предполагают строительство не менее 317 тыс. кв. м жилья, а также социальных объектов: поликлиники на 150 посещений в смену, школы на 810 мест, четырех детских садов суммарной вместимостью 600 мест, музыкальной школы на 720 мест и пожарного депо. Отдельным условием договора КРТ является безвозмездная передача 10% жилых помещений в государственную собственность для последующего закрепления за Дальневосточным федеральным университетом. Срок аренды участков для победителя торгов составит 15,5 лет — до 2041 года.