В посольстве РФ раскрыли коварные планы НАТО по морской блокаде РФ: что известно

Страны НАТО прорабатывают возможность введения частичной либо полной морской изоляции РФ. Подобное мнение высказал посол РФ в Норвегии Николай Корчунов для «Известий».
«Страны НАТО обладают значительными военно-морскими потенциалами и уже продемонстрировали готовность применять их для ограничения свободы судоходства в нарушение фундаментальных норм международного права», — рассказал Корчунов.
Дипломат заявил, что в недрах альянса зреют планы по введению частичных либо полных ограничений на морское сообщение с РФ. Эксперт также предупредил о недопустимости игнорирования серьезности подобных противоправных устремлений.
Как подчеркнул посол, внешнеполитическое ведомство России последовательно отстаивает позиции по данному вопросу на всех ключевых международных платформах в тесном взаимодействии с дружественными странами, представляющими глобальное большинство.
Дипломат также указал на стремительное усиление военной активности стран НАТО, в частности Норвегии, в высоких широтах. Используя в качестве прикрытия мифическую «российскую угрозу», блок разворачивает в Северной Европе все новые командные структуры и базы, число которых растет как грибы после дождя.
Корчунов подчеркнул, что Норвегия, действуя в рамках НАТО, также усиливает военную активность: в регионе участились полеты её боевых самолетов и заходы военных кораблей.
«Осло предпринимает шаги по наращиванию своего военного присутствия на архипелаге и вовлечению его в орбиту структур военно-политического планирования НАТО», — сказал эксперт.
Как писало ранее агентство Bloomberg, НАТО не готова к затяжному конфликту.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал чушью сведения о планах РФ напасть на Североатлантический альянс. Тогда же российский глава подчеркнул, что в подобные домыслы невозможно поверить.
Путин также акцентировал, что Москва противостоит всему блоку НАТО, при этом страны НАТО открыто участвуют в конфликте против России, не скрывая своих действий.
До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда никому не угрожала, в том числе и странам Европы.