В Петербурге откроется консультационный пункт для соискателей из других регионов

Соискатели также получают консультации о мерах государственной поддержки, доступных при переезде для работы в другой город: так, люди заранее понимают, где будут работать и как организовывать жизнь в новом регионе без дополнительных финансовых расходов и потери времени. Очный формат консультаций ориентирован на соискателей, которые уже переехали или находятся в Санкт-Петербурге и ищут работу на месте. Консультации проводятся непосредственно в пункте, с тем же объемом сопровождения и индивидуального подбора вакансий. При этом особое внимание уделяется транспортной доступности работы для соискателя.