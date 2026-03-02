В Петербурге откроется консультационный пункт для соискателей из других регионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Консультационный пункт для соискателей из других регионов возобновит работу в Петербурге со 2 марта. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по труду и занятости населения.
«Со 2 марта жители других регионов России смогут начать получать бесплатную консультацию от профильных специалистов по вопросам трудоустройства в Северной столице. Откроет пункт подведомственный комитету по труду и занятости населения Петербурга Центр трудовых ресурсов (ЦТР)», — говорится в сообщении.
Консультационный пункт обладает широкой базой актуальных вакансий: в 2025 году 716 ведущих работодателей города предоставили около 8,5 тыс. рабочих мест. Как отмечает руководство ЦТР, наиболее востребованными направлениями для трудоустройства остаются образование, транспорт, производство и медицина.
«Обратиться в консультационный пункт можно как онлайн, так и лично, в зависимости от места нахождения соискателя. Онлайн-консультации по горячей линии позволяют получить полноценную профессиональную поддержку из любого города, без необходимости приезда в Санкт-Петербург», — сообщили в пресс-службе.
Специалисты пункта помогают соискателям заполнить анкету, уточняют пожелания по сфере деятельности, месту работы и уровню заработной платы. На основании полученных данных подбираются подходящие вакансии, предоставляется информация о текущих требованиях на рынке труда и обеспечивается прямой контакт с работодателем с возможностью пройти онлайн-собеседование.
Соискатели также получают консультации о мерах государственной поддержки, доступных при переезде для работы в другой город: так, люди заранее понимают, где будут работать и как организовывать жизнь в новом регионе без дополнительных финансовых расходов и потери времени. Очный формат консультаций ориентирован на соискателей, которые уже переехали или находятся в Санкт-Петербурге и ищут работу на месте. Консультации проводятся непосредственно в пункте, с тем же объемом сопровождения и индивидуального подбора вакансий. При этом особое внимание уделяется транспортной доступности работы для соискателя.