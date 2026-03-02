Борт МЧС доставит из Египта в Москву 84 россиян, покинувших Израиль

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Шарм-эш-Шейха в Москву с 84 гражданами РФ на борту. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.
Спецборт перевозит дипломатических работников и членов их семей, служащих на территории Израиля. Они ранее прибыли в Египет через наземные пункты пропуска.
— Самолет Ил-76 МЧС России доставит из Египта россиян по указанию президента Российской Федерации Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова… Сегодня на территорию Российской Федерации прибудет 84 человека, — говорится в сообщении.
1 марта стало известно, что азербайджанская сторона обеспечила переход на свою территорию 35 граждан России, следовавших из Ирана.
В этот же день Министерство иностранных дел РФ порекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Иран и Израиль. Граждан, которые уже находятся в этих странах, ведомство призывает выехать в более безопасные районы или страны. По возможности россиян в Иране и Израиле призывают не приближаться к массовым скоплениям людей, выполнять указания местных властей, при необходимости направляться в укрытия или убежища, а также не приближаться к военным и иным государственным объектам и не производить фото и видеосъемку.