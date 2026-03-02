Лукьяненко: полнометражный фильм о «Смешариках» в космосе выйдет в 2026 году

«Из того, что точно будет, это вот в августе выходит фильм по моему сценарию фантастический. Это история “Смешарики” в космосе. Это не мультик, это анимационное игровое кино, полнометражное, очень яркое, красивое, смешное, доброе. Я надеюсь, что оно понравится и детям, и их родителям. Все-таки на “Смешариках” у нас выросло несколько поколений», — сказал он.