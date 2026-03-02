Во Владивостоке выбрали подрядчика для благоустройства аллеи на Ивановской

Во Владивостоке определили подрядчика для первого этапа благоустройства аллеи на улице Ивановской, на месте бывших трамвайных путей между домами № 3 и 19. Исполнителя выбрало муниципальное учреждение «Зеленый Владивосток» по итогам открытого аукциона.
Проект аллеи появился в перечне городских приоритетов после рейтингового голосования, которое проходило в 2025 году: тогда за преобразование этой территории проголосовали свыше 10 тысяч жителей. Позже несколько вариантов эскизов вынесли на обсуждение с горожанами, и по итогам встреч в концепцию внесли предложения местных жителей.
Как сообщила мэрия, на участие в аукционе подали заявки три претендента. По данным материалов закупки, победителем стала индивидуальный предприниматель Симонян Виктория, с которой заключат контракт на выполнение первого этапа работ.
Строители должны начать работы в апреле. На участке предстоит демонтировать старое асфальтовое покрытие на площади 3607 квадратных метров, убрать 16 трамвайных опор, проложить кабель, установить опоры освещения, обустроить пешеходные маршруты и посеять газон на территории 8617 квадратных метров.
По данным предыдущих публикаций о тендере, на первый этап благоустройства направили 51,75 миллиона рублей, а гарантийный срок на выполненные работы составит три года. Первый этап должен завершиться к концу августа 2026 года, после чего планируют перейти ко второй очереди.
На втором этапе благоустройства на аллее намерены разместить детские и спортивные площадки, установить скамейки, урны и другие элементы городской среды.