Во Владивостоке выбрали подрядчика для благоустройства аллеи на Ивановской

Проект аллеи появился в перечне городских приоритетов после рейтингового голосования, которое проходило в 2025 году: тогда за преобразование этой территории проголосовали свыше 10 тысяч жителей. Позже несколько вариантов эскизов вынесли на обсуждение с горожанами, и по итогам встреч в концепцию внесли предложения местных жителей.