700 километров за полгода: бутылка с письмом из Находки добралась до Японии

«Сегодня у нас 23 августа, роскошная погода +29 градусов. Тому, кто найдет это послание, желаем много денег, счастья и любви, как можно больше путешествий и приключений, верных друзей, легко соглашающихся на любые авантюры, прям как мы. Если вы нашли это письмо, будем благодарны, если свяжетесь с нами», — говорилось в записке.