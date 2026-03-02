700 километров за полгода: бутылка с письмом из Находки добралась до Японии

Летом 2025 года Мария, ее сын Артем и подруга Наталья проводили время на пляже в бухте Спокойная, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток». Под впечатлением от моря и безмятежного отдыха они вспомнили о старой романтичной традиции — отправить по волнам бутылку с посланием. На листке из блокнота написали о своих мечтах и оставили добрые пожелания тому, кто найдет письмо.
«Сегодня у нас 23 августа, роскошная погода +29 градусов. Тому, кто найдет это послание, желаем много денег, счастья и любви, как можно больше путешествий и приключений, верных друзей, легко соглашающихся на любые авантюры, прям как мы. Если вы нашли это письмо, будем благодарны, если свяжетесь с нами», — говорилось в записке.
Записку запечатали в бутылку и отпустили в воду. Лето кончилось, все разъехались по домам и вернулись к своим делам. А бутылка продолжала плыть.
Мария призналась, что вера в то, что послание найдут, у них была — иначе не стали бы и затевать эту историю. Ее сын Артем точно не сомневался и несколько раз в течение года спрашивал, помнят ли они про отправленную бутылку.
И спустя полгода пришел ответ — сообщение с неизвестного номера: «Я нашла бутылку, которую ты отправила в море. Я — 26-летняя японка». Послание из Находки проделало путь более 700 километров — бутылка с письмом уцелела и прибилась к берегу японского города Ниигата. Там ее нашла местная жительница по имени Шики. Содержание так тронуло девушку, что она решила ответить. Так между Приморьем и Японией завязалась неожиданная переписка.
Российские отправители записали для Шики видео-приветствие с синхронным переводом на японский и пригласили ее во Владивосток. В ответ японка поблагодарила и призналась: «Здорово, что мы смогли пообщаться через море. Надеюсь, мы сможем встретиться когда-нибудь».