Омичка открыла письмо от незнакомца и лишилась всех денег с банковской карты

Омская полиция предпринимает меры по возврату денежных средств двух омичек, которые стали очередными жертвами киберпреступников. Одну из них подвело любопытство, а другую — доброта.
На телефон 52-летней жительницы Одесского района пришло некое заманчивое предложение от незнакомого лица, которое разожгло ее любопытство. Чтобы его удовлетворить в полной мере, сельчанка открыла файл, в котором, судя по тексту, находилось все самое интересное. После открытия файла на ее телефон вдруг начла сама по себе скачиваться некая программа, а когда скачивание закончилось, сельчанка вдруг обнаружила списание всех денег с привязанной к телефону банковской карты. «Наказание» за любопытство составило 31 тысячу рублей.
Еще одной женщиной, пострадавшей от киберпреступников за минувшие сутки, стала пожилая жительница Кировского округа. Ей пришло сообщение от подруги в одном из популярных мессенджеров. Подруга в письменном виде умоляла срочно помочь деньгами по причине внезапно возникших проблем. Добросердечная омичка тут же перевела собеседнице 35 тысяч рублей на указанную ею карту. Оказалось, что аккаунт подруги взломали мошенники — они же и вели переговоры от ее имени с доброй пенсионеркой.
В полиции напоминают омичам о необходимой в наше время повышенной бдительности при общении по телефону и в мессенджерах. И если у вас срочно просят деньги, даже люди из списка ваших контактов, следует насторожиться и просто перезвонить собеседнику на телефонный номер.