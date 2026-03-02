Омичка открыла письмо от незнакомца и лишилась всех денег с банковской карты

На телефон 52-летней жительницы Одесского района пришло некое заманчивое предложение от незнакомого лица, которое разожгло ее любопытство. Чтобы его удовлетворить в полной мере, сельчанка открыла файл, в котором, судя по тексту, находилось все самое интересное. После открытия файла на ее телефон вдруг начла сама по себе скачиваться некая программа, а когда скачивание закончилось, сельчанка вдруг обнаружила списание всех денег с привязанной к телефону банковской карты. «Наказание» за любопытство составило 31 тысячу рублей.