18 палов травы и два природных пожара потушили в Приморье за сутки

Специалисты напоминают: за нарушение правил пожарной безопасности грозят серьезные санкции. Штрафы для граждан достигают 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до двух миллионов. Если же действия поджигателя приведут к лесному пожару и значительному ущербу, наступает уголовная ответственность — вплоть до 10 лет лишения свободы.