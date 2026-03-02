Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

18 палов травы и два природных пожара потушили в Приморье за сутки

Возгорания ликвидированы в Находке и Хасанском округе.

Источник: Комсомольская правда

Первый день весны в Приморье выдался неспокойным для пожарных служб. 1 марта в регионе было зарегистрировано два природных пожара, которые создавали реальную угрозу лесному фонду. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

По данным «Приморской авиабазы», возгорания сухой растительности произошли в Находкинском городском и Хасанском муниципальном округах. Пожарным удалось оперативно остановить распространение пламени и ликвидировать очаги. Общая площадь, пройденная огнем, составила шесть гектаров. В тушении были задействованы 14 специалистов.

Кроме того, как уточнили в краевом министерстве по делам ГОЧС, за минувшие сутки пожарные подразделения 18 раз выезжали на тушение палов травы.

«По состоянию на утро 2 марта новых возгораний в крае не зафиксировано», — рассказали в ведомстве.

Специалисты напоминают: за нарушение правил пожарной безопасности грозят серьезные санкции. Штрафы для граждан достигают 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до двух миллионов. Если же действия поджигателя приведут к лесному пожару и значительному ущербу, наступает уголовная ответственность — вплоть до 10 лет лишения свободы.