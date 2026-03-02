18 палов травы и два природных пожара потушили в Приморье за сутки

Первый день весны в Приморье выдался неспокойным для пожарных служб. 1 марта в регионе было зарегистрировано два природных пожара, которые создавали реальную угрозу лесному фонду. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
По данным «Приморской авиабазы», возгорания сухой растительности произошли в Находкинском городском и Хасанском муниципальном округах. Пожарным удалось оперативно остановить распространение пламени и ликвидировать очаги. Общая площадь, пройденная огнем, составила шесть гектаров. В тушении были задействованы 14 специалистов.
Кроме того, как уточнили в краевом министерстве по делам ГОЧС, за минувшие сутки пожарные подразделения 18 раз выезжали на тушение палов травы.
«По состоянию на утро 2 марта новых возгораний в крае не зафиксировано», — рассказали в ведомстве.
Специалисты напоминают: за нарушение правил пожарной безопасности грозят серьезные санкции. Штрафы для граждан достигают 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до двух миллионов. Если же действия поджигателя приведут к лесному пожару и значительному ущербу, наступает уголовная ответственность — вплоть до 10 лет лишения свободы.