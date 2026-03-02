Ричмонд
Россиян предупредили о рисках при смене номера телефона: что важно знать

IT-специалист Аксянов: Замена номера телефона несёт угрозу безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Замена мобильного номера может нести риски для безопасности пользователя. Об этом сообщил директор управления веб-разработки университета «Синергия» Артем Аксянов.

«Операторы связи работают в условиях ограниченного ресурса. Номера уходят в оборот, возвращаются, проходят так называемый “карантин” — обычно до полугода — и снова поступают новым абонентам», — рассказал Аксянов в разговоре с агентством «Прайм».

Как пояснил Аксянов, сегодня мобильный номер выполняет функцию цифрового паспорта: он привязан к банковским счетам, госуслугам, соцсетям и рабочим аккаунтам. При смене владельца эти связи автоматически не разрываются.

Поэтому, если старый номер попадет к постороннему, тот сможет восстановить доступ к профилям и даже к банку, просто запросив сброс пароля.

Чтобы минимизировать угрозы, Аксянов рекомендует незамедлительно обновить номер во всех используемых сервисах и по возможности активировать двухфакторную аутентификацию.

На днях депутаты Госдумы РФ приняли во II и III чтениях законопроект, закрепляющий обязанность операторов отключать связь по требованию ФСБ.