Россиян предупредили о рисках при смене номера телефона: что важно знать

Замена мобильного номера может нести риски для безопасности пользователя. Об этом сообщил директор управления веб-разработки университета «Синергия» Артем Аксянов.
«Операторы связи работают в условиях ограниченного ресурса. Номера уходят в оборот, возвращаются, проходят так называемый “карантин” — обычно до полугода — и снова поступают новым абонентам», — рассказал Аксянов в разговоре с агентством «Прайм».
Как пояснил Аксянов, сегодня мобильный номер выполняет функцию цифрового паспорта: он привязан к банковским счетам, госуслугам, соцсетям и рабочим аккаунтам. При смене владельца эти связи автоматически не разрываются.
Поэтому, если старый номер попадет к постороннему, тот сможет восстановить доступ к профилям и даже к банку, просто запросив сброс пароля.
Чтобы минимизировать угрозы, Аксянов рекомендует незамедлительно обновить номер во всех используемых сервисах и по возможности активировать двухфакторную аутентификацию.