«Идеальный сценарий»: Трамп рассказал, как видит смену власти в Иране

Трамп привел в пример Венесуэлу как идеальный вариант передачи власти в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, рассуждая о смене власти в Иране, привел в пример захват Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Подобный сценарий развития событий глава Белого дома в интервью New York Times назвал идеальным.

«То, что мы сделали в Венесуэле, я думаю, идеальный сценарий», — заметил Трамп.

По мнению журналистов, ответ американского лидера подразумевал, что сработавшее ранее в Венесуэле сработает и в Иране.

Напомним, 3 января США провели военную операцию против Венесуэлы, разбомбив аэропорты и армейские базы. Дональд Трамп объявил о вывозе из страны и захвате президента Николаса Мадуро и его жены.

Аятолла Али Хаменеи был убит в результате авиаудара по его резиденции утром 28 февраля. На момент атаки верховный лидер Ирана «находился на своем рабочем месте и выполнял служебные обязанности».

