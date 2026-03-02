В Прикамье задержаны более 40 поездов из-за схода вагонов

Более 40 грузовых и три пассажирских поезда задерживаются из-за схода вагонов с рельсов на участке Ферма — Бахаревка в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.
«Ведутся работы по восстановлению инфраструктуры. Из-за случившегося задержаны более 40 грузовых и 3 пассажирских поезда», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет. Однако вагоны и железнодорожное полотно получили повреждения.
Напомним, с рельсов сошли десять вагонов хвостовой грузового поезда, один из которых врезался в локомотив электропоезда. Сход вагона-зерновоза привел к его касанию с локомотивом технического электропоезда на соседнем пути.
Как писал KP.RU, это спровоцировало сход локомотива. Перегон временно закрыт для движения. Проводится проверка и устанавливаются обстоятельства происшествия.