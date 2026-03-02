Казахстан резко увеличит добычу угля: стране потребуется ещё 19 млн тонн в год

Крупнейшие предприятия уже объявили о масштабном расширении. Так, «Богатырь Комир» планирует увеличить добычу с 42,7 млн тонн в 2024 году до 56,5 млн тонн к 2032 году, вложив в модернизацию и новую технику около 360 млрд тенге. В свою очередь, «Шубарколь Комир» намерен довести добычу до 16,1 млн тонн к 2026 году и инвестировать 95,5 млрд тенге в обновление оборудования, цифровые технологии и роботизированную технику.